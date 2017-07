Den Haag als één groot Mondriaanwerk

Foto: PR Gemeente Den Haag

DEN HAAG - Gebouwen in Den Haag veranderen in Mondriaankunstwerken tijdens de tentoonstelling The Hague goes Mondrian. Fotografe en Instagrammer Renske Derkx maakte voor de tentoonstelling foto’s van Haagse gebouwen die omgetoverd zijn tot Mondriaan-werken. De tentoonstelling is vanaf dinsdag te zien in het Atrium van het Stadhuis.





Bij



Tweede keer



Het is de tweede keer in twee maanden dat de 23-jarige Renske mag exposeren in het stadhuis. Eerder exposeerde ze al 23 van haar mooiste foto's van Haagse gebouwen. Wekelijks toont ze aan 12.000 Instagram-volgers haar architectuurfoto's.



