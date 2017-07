'Veel drinken, petjes op en natte sjaaltjes in de nek', Vierdaagsewandelaars wacht warme eerste dag

ZOETERMEER - De eerste wandelaars van de 42.036 deelnemers aan de 101e editie van de Vierdaagse van Nijmegen zijn dinsdag om 4.00 uur van start gegaan. Het jaarlijkse wandelevenement duurt tot en met vrijdag en finisht dan traditioneel op de 'Via Gladiola' in de Nijmeegse binnenstad.

Op de eerste dag, ook wel de 'Dag van Elst' genoemd, moeten de lopers, die kunnen kiezen uit afstanden tussen 30, 40 en 50 kilometer, een route richting Arnhem afleggen. Via Slijk-Ewijk lopen de wandelaars naar Elst en via Bemmel gaan ze terug naar Nijmegen.De deelnemers van de 50 kilometer zijn dinsdag als eerste gestart. Voorzitter Don Braad van de Stichting Sportief Wandelgroep Zoetermeer vertrekt om 7.30 uur. Om 6.30 uur vertrok hij van de camping naar het startpunt. Dat ligt 800 meter verderop. 'Dat is een mooie warming-up', lacht hij.Braad beseft dat de eerste dagen pittig zullen worden, gezien het voorspelde zonnige en warme weer . 'Maar daar hebben we op gerekend', vertelt hij. 'We gaan veel drinken, we hebben petjes op en natte sjaaltjes om de nek.'Braad kan zich voorstellen dat sommige mensen zich zullen afvragen waar de Vierdaagselopers aan beginnen. 'Maar dit moet je een keer beleefd hebben', benadrukt hij. ''Dan weet je wat dit is en raak je eraan verslaafd. Dit is één groot sociaal gebeuren. Maar het is ook een prestatietocht. We hebben mensen in onze groep die al voor de 36e keer meedoen. Ik loop de Vierdaagse nu voor de veertiende maal. Elk jaar is het weer een belevenis.'