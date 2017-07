'Sommige gebouwen zijn kunstwerkjes op zich'

DEN HAAG - Den Haag in Mondriaanstijl, Renske Derkx vindt het prachtig. Het eerbetoon aan kunststroom De Stijl - die honderd jaar geleden ontstond - inspireerde haar tot een fototentoonstellling. De expositie is vanaf dinsdag te bezoeken in het Atrium in het Haagse stadhuis.

'Er ligt een enorme kaart als plattegrond in het stadhuis van tien bij tien meter. Daarop kun je zien welke gebouwen zijn', legt Derkx uit. 'Op basis van die plattegrond kun je die gebouwen ook gaan bekijken.'Door te lopen over de plattegrond komen de bezoekers van de tentoonstelling 'The Hague goes Mondrian' van alles te weten over de gebouwen.Derkx begon een jaar geleden met het project. 'Architectuur met strakke lijnen en vormen vind ik gaaf', legt ze uit. 'Sommige gebouwen zijn echt kunstwerkjes op zich. En in Mondriaanstijl vind ik ze helemaal gaaf.''We mogen trots zijn op wat we in Den Haag aan architectuur hebben', vindt de 23-jarige fotografe en Instagrammer. 'Na dit jaar De Stijl is de Mondriaanstijl weer weg van de gebouwen, dus je moet er nu van genieten.'