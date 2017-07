Sara onderzoekt toename stenen tuinen: 'Er is plaats voor terras en een auto'

VOORBURG - Wie wel eens naar de tuintjes van zijn of haar buren kijkt, is het misschien opgevallen. In de loop van de jaren hebben groene tuintjes steeds vaker plaatsgemaakt voor tegels, grind of vlonders. De Voorburgse studente Sara Reijnders vraagt zich af waarom dit zo is en besloot hier onderzoek naar te doen.

'Nee, ik ben niet van de milieupolitie', lacht Reijners. 'Maar ik vind het interessant dat je steeds meer verharde tuinen ziet. Ik ben mezelf bewust van de voordelen van groen. Groen is goed voor de biodiversiteit. Voor vogels, vlinders en bijen.'Ze wil graag weten waarom andere mensen daar niet voor kiezen. Vaak wordt gedacht dat mensen een verharde tuin aanleggen omdat zij te lui zijn om een groene tuin te onderhouden. 'Maar ik heb het gevoel dat er meer achter zit', vertelt Reijnders. 'Daarom interview ik voor mijn onderzoek verschillende mensen.'Ze is nu halverwege haar ondervragingen. 'Mensen met een relatief kleine tuin vertellen me dat ze simpelweg niet de ruimte hebben voor meer groen', vertelt ze. 'Ze willen graag in de zon zitten en daarom betegelen ze een deel van hun kleine tuin om daar een terras te kunnen maken. En sommige mensen parkeren hun auto in de tuin, omdat er te weinig ruimte voor hun auto is in de straat. Daar zou in de toekomst rekening mee gehouden kunnen worden bij het aanleggen van nieuwbouwwijken. Ook kan er meer openbaar groen worden aangelegd.'Reijnders wil voor haar onderzoek nog in contact komen met mensen die een tuin hebben die voor zo'n driekwart verhard is. 'Mensen kunnen me mailen via mail@groenmetsaar.nl.'