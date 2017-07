Museum Prinsenhof koopt 18e-eeuwse Delfts blauwe schotel: 'Een prachtige aanvulling'

DELFT - Museum Prinsenhof Delft heeft een nieuw item aan de collecte toegevoegd. Het is een Delftsblauwe schotel met de voorstelling van een stadsgezicht en de inscriptie 'Het Gesigt van de Haagse Poort: tot Delft'.

Deze schotel is volgens het museum waarschijnlijk tussen 1770 en 1800 gemaakt door één van de Delftse plateelfabrieken. Het ontwerp van de afbeelding is afkomstig van de Delftse kunstenaar Isaac van Haastert. Die leefde van 1753 tot 1834. Hij schilderde en tekende vooral landschappen en stadsgezichten.'Deze schotel is een prachtige aanvulling op de huidige unieke Delfts blauw-collectie', laat het museum weten.De Haagpoort, ook wel Noordpoort genoemd, lag aan de noordoostkant van de stad en verschafte toegang tot de weg naar Den Haag. De poort werd rond 1864 gesloopt.De afbeelding die als inspiratiebron voor deze schotel is gebruikt, bevond zich al in de collectie van Museum Prinsenhof Delft, als olieverfschilderij. In het Stadsarchief van Delft is een prent met een dergelijke afbeelding van de hand van Van Haastert te vinden.