Tim Akkerman brengt eerbetoon aan zijn held Bruce Springsteen: 'Maar wil geen look-a-like worden'

DEN HAAG - Een droom van Tim Akkerman komt uit. De Haagse zanger gaat een eenmalige ode brengen aan zijn grote held Bruce Springsteen. Het optreden vindt 27 januari plaats in het Paard in Den Haag.

'Tijdens mijn theatertour had ik het regelmatig over Springsteen', vertelde Akkerman dinsdagochtend bij mediapartner Den Haag FM. 'Naar aanleiding daarvan kreeg ik steeds vaker de vraag of ik niet eens iets daarmee moest doen, als eerbetoon.'Dat bracht hem op dit idee, wat nu werkelijkheid wordt. 'Ik doe dit concert met mijn vaste band en daar nog wat mensen omheen. Negen man in totaal op het podium. Drie uur lang knallen, dat wordt grandioos.'Springsteen staat bekend om dit soort ellenlange shows. 'Zijn repertoire is echt niet normaal. Hij heeft ik-weet-niet-hoeveel platen uitgebracht.'En dus wordt het lastig kiezen welke nummers Akkerman eind januari gaat doen. 'Ik vind het mooi om dit in samenspraak met de Springsteenfans te besluiten.Daar wil ik nog een oproep voor doen.'Het concert wordt geen tribute, benadrukt de Haagse zanger. 'Ik wil geen look-a-like worden, maar ik ben wel ongelofelijk geïnspireerd door Springsteen. Door zijn muziek, persoonlijkheid en de energie die hij tijdens zijn optredens uitstraalt. Zijn liefde voor de muziek en de uren die erin steekt, daar herken ik mezelf in. Dat wil ik graag overbrengen.'Maar het is niet eenvoudig om Springsteens muziek te spelen, benadrukt Akkerman. 'Mensen verkijken zich daarop. Vooral zijn teksten. Je moet die vertellend zingen. Dat wordt een klus.'