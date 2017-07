Nostalgie herleeft: groot bord met vertrektijden terug op station Den Haag CS

Zo'n lekker groot, ouderwets bord op het station. Archieffoto: ANP

DEN HAAG - Den Haag Centraal was één van de stations in Nederland waar je vroeger in één oogopslag kon zien hoe laat je trein vertrok. En dat allemaal dankzij het legendarische grote, donkerblauwe bord met vertrektijden in de hal. Nog lekker analoog, met van die klapperende geluiden als de informatie werd bijgewerkt. Helaas, das war einmal. Maar... er gloort hoop. Een nieuw bord is in de maak.





'We gaan er vanuit dat reizigers erg blij zijn met de nieuwe borden', zegt de woordvoerder. 'Wij zijn er zelf ook blij mee dat ze terugkeren.' Overigens kan het nog wel even duren voordat de borden er hangen. Door allerlei ingewikkelde regels moet het project Europees worden aanbesteed. De NS verwacht daarom dat het zeker tot 2018 duurt voortdat de eerste exemplaren aan de muur geschroefd kunnen worden. Tot die tijd moet je dan nog maar even herinneringen ophalen....



Voor de liefhebbers daarom nog even wat nostalgische bewegende beelden, niet uit Den Haag, maar uit Utrecht. Desondanks tóch leuk:





LEES OOK: Klachten over leesbaarheid treintijden Den Haag CS





LEES OOK: Nieuw in Den Haag: goedkoop auto stallen bij CS en met de tram naar het strand



De NS heeft de nieuwe borden eind vorig jaar uitgebreid getest. Een reizigerspanel heeft zich ertegenaan bemoeid en nu is het eindelijk zover: een aantal stations krijgt grote schermen. Daaronder is Den Haag Centraal, zo bevestigt een woordvoerder dinsdagmiddag tegenover Omroep West. Ook Utrecht, Rotterdam en Amsterdam krijgen zo'n nieuw, groot scherm. Welke afmetingen de borden krijgen kon de woordvoerder nog niet zeggen.'We gaan er vanuit dat reizigers erg blij zijn met de nieuwe borden', zegt de woordvoerder. 'Wij zijn er zelf ook blij mee dat ze terugkeren.' Overigens kan het nog wel even duren voordat de borden er hangen. Door allerlei ingewikkelde regels moet het project Europees worden aanbesteed. De NS verwacht daarom dat het zeker tot 2018 duurt voortdat de eerste exemplaren aan de muur geschroefd kunnen worden. Tot die tijd moet je dan nog maar even herinneringen ophalen....