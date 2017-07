Dennis uit Lisse pikte zijn Maleisische prinses op in lokaal café

LISSE - De toekomstige Maleisische prins Dennis Verbaas ontmoette prinses Tunku Aminah in een lokaal café door gezamenlijke vrienden. Dat meldt de advocaat van Verbaas. Hij voegt eraan toe dat de familie van zowel de Lissenaar als de prinses achter het huwelijk van het tweetal staat.

Zondag werd bekend dat Verbaas en de prinses 14 augustus in het huwelijksbootje stappen. In de huwelijksaankondiging viel te lezen dat de Lissenaar zich in 2015 bekeerde tot de islam. Sindsdien gaat hij door het leven als Dennis Muhammed Abdullah.'De koninklijke hoogheden hebben beiden hun toestemming gegeven voor de bruiloft', liet sultan Ibrahim weten. Op dezelfde dag als de trouwerij staat er een verlovingsceremonie op het programma.Verbaas voetbalde in het verleden voor FC Lisse. Daarna ging hij aan de slag als model in Azië. Hier ontmoette hij dus zijn toekomstige vrouw. Vrienden en familie reizen binnenkort naar Maleisië af voor het huwelijk. Dat vertelde één van Verbaas' beste vrienden vanochtend aan een verslaggever van Omroep West.Verbaas mailde daarnaast iedereen het verzoek alle mediavragen door te spelen aan zijn advocaat. Die advocaat laat aan Omroep West weten vanwege privacyoverwegingen verder geen uitlatingen te doen over de trouwerij.Het aanstaande sprookjeshuwelijk is inmiddels hét nieuws in Lisse. 'Hartstikke gaaf. Het is toch super om een Maleisische prins te hebben uit Lisse! Ik ben benieuwd of we hem in de toekomst nog vaak gaan zien hier', vertelde een medewerker van visspecialist Baaij.'We hebben dus binnenkort echt een prins uit ons dorp', lachte een andere Lissenaar. Zijn zoontjes voetbalde vroeger ook bij FC Lisse. Hij kende Verbaas dus. 'Ik wist dat hij in Maleisië zat. En het was ook al bekend dat hij ging trouwen. Maar het blijft verrassend. Ik weet niet of ik er zelf voor zou kiezen, maar hij dus wel.'