Begroting ADO Den Haag nog altijd niet goedgekeurd door KNVB

DEN HAAG - ADO Den Haag wacht nog altijd op groen licht van de licentie-commissie van de KNVB als het gaat om het goedkeuren van de ingediende begroting.

Waar andere clubs zoals bijvoorbeeld PEC Zwolle en NAC vanuit Zeist al wel goedkeuring kregen voor hun ingediende begroting, zit ADO Den Haag nog altijd in de wachtkamer. Het is onduidelijk welke clubs nog meer wachten op goedkeuring vanuit Zeist.'Het klopt dat we nog geen goedkeuring hebben van de licentie-commissie', laat ADO Den Haag weten. 'We zijn nog in gesprek over een aantal zaken. Dat kan nog even duren, maar we raken hiervan niet in paniek. We hebben deze situatie eerder meegemaakt'.Eén van de punten waar volgens ADO Den haag nog over gesproken wordt met de licentie-commissie is hoe het prioriteitsaandeel dat de gemeente eerder teruggaf , nu wordt overgedragen. De commissie heeft hierover nog een aantal aanvullende vragen', aldus de woordvoerder van ADO Den Haag.Volgens de woordvoerder van ADO Den Haag is de achtergestelde lening van 3,9 miljoen die ADO Den Haag eerder uit China ontving geen struikelblok in de goedkeuring van de begroting door de licentiecommisie.