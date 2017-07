'Dennis uit Lisse en Maleisische prinses wonen niet samen'

DEN HAAG - Dennis Verbaas uit Lisse woont nog niet samen met zijn Maleisische prinses Tunku Aminah. 'Maleisië is een conservatief land. Veel conservatiever dan het Westen. En de koninklijke familie is de hoeder van de islam en de tradities in het land', legt zijn advocaat uit aan Omroep West.

Waar de toekomstige Maleisische prins gaat wonen na het sprookjeshuwelijk met de prinses, kon hij niet zeggen. 'Ik heb de autoriteit niet om te vertellen waar Dennis dan gaat wonen en onder welke condities.'Zondag werd bekend dat de Lissenaar en de prinses 14 augustus in het huwelijksbootje stappen. Dat bericht zorgde voor een stortvloed aan vragen richting zijn familie en vrienden. Vanwege de privacy besloot Verbaas een advocaat aan te wijzen als aanspreekpunt.'Zijn familie is overdonderd door alles wat er de afgelopen dagen op hen afkomt. Ze hadden dit niet verwacht. In overleg met Verbaas en zijn familie is daarom afgesproken dat ik de officiële woordvoering doe', vertelt de advocaat. Hij behartigt sowieso al de belangen van Verbaas, die als model werkzaam was in Azië.Eerder vandaag liet de advocaat al weten dat de tortelduifjes elkaar in een lokaal café hadden ontmoet door gezamenlijke vrienden. Over hoe dit contact verder verliep, laat de advocaat zich niet uit. 'Het is niet aan mij om dat soort privé-informatie te delen. Wat ik wel nog kan zeggen is dat ze elkaar nu al een aantal jaar kennen. Hoe lang precies? 'In ieder geval minder dan tien jaar', is het enige dat hij daarover nog wil zeggen.Verder is bekend dat Verbaas zich in 2015 liet bekeren tot de islam. Sindsdien gaat hij door het leven als Dennis Muhammed Abdullah. Hij is momenteel nog Nederlander. Maar inwoners van Maleisië mogen maar één nationaliteit hebben. Of Verbaas van nationaliteit verandert, is nog niet duidelijk. Ook daarover kan de advocaat nog niets zeggen. 'Het is zijn beslissing, maar het is in ieder geval niet zo dat hij per se de Maleisische nationaliteit moet aannemen als hij getrouwd is.'Dat het huwelijk op 14 augustus wordt gehouden, is ook geen toeval. Dat is namelijk de dag waarop de vrouw van de sultan jarig is. 'En de vader van Aminah wilde deze bijzondere gebeurtenis graag delen met de twee belangrijkste mensen in zijn leven.'Ten slotte laat de advocaat nog weten dat het duo nog geen kinderen heeft en dat Verbaas enorm veel zin heeft in het huwelijk. 'Over de rest van zijn gemoedstoestand laat ik ook niets los.'