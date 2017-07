Love is in the air: 60-plussers kunnen speeddaten in de Bollenstreek

TEYLINGEN - Daten gaat tegenwoordig heel makkelijk via het internet. Via vele sites kun je aan een liefje komen. De nieuwe generatie weet hier wel raad mee, maar er zijn veel alleenstaande ouderen die op dit vlak minder handig zijn. Voor hen wordt nu door welzijnsorganisatie Teylingen een speciale datemiddag georganiseerd.

Speeddaten voor 60-plussers dus. Dit is hard nodig, volgens Dieneke Bakker van Welzijn Teylingen. 'Via de huisarts krijgen wij veel ouderen doorgestuurd die zich eenzaam voelen. De dokter kan daar niet veel mee, maar wij proberen deze ouderen in contact te brengen met vrijwilligers, of met elkaar', vertelt ze.De georganiseerde datemiddag past binnen dit doel. 'We willen ouderen bij elkaar brengen. Dat hoeft niet direct een nieuwe liefde te zijn, want een goede vriendschap is meestal ook al voldoende', vertelt Bakker.Het is de eerste keer dat de welzijnsorganisatie een datemiddag organiseert. 'Het is ook spannend voor ons, want we weten niet hoe ouderen gaan reageren. Via het verspreiden van flyers en natuurlijk persoonlijke gesprekken proberen we de senioren te enthousiasmeren. Iedereen is welkom.'De datemiddag vindt plaats op vrijdag 29 september, en kost 12,50 euro per persoon. Aanmelden kan, hoe ironisch, via de website. Maar bellen mag ook via het telefoonnummer 0252-231805.