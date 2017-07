Twee berovingen in zelfde huis: rovers maakten bijna 30.000 euro buit

LEIDEN - De vier mannen die ervan verdacht worden twee keer de eigenaar van hetzelfde huis in Leiden te hebben beroofd, maakten zo'n 30.000 euro buit. Dat bleek dinsdag tijdens een rechtszitting tegen twee van hen, een man van 22 uit Leiden en een Rotterdammer van 27. De mannen sloegen twee keer in een maand toe op de Meerburgerkade in Leiden.

Op 31 augustus 2016 werd bij een inbraak een kluis met daarin zo'n 23.000 euro uit het huis gestolen. Bijna een maand later - op 30 september - waren de mannen terug op hetzelfde adres. Ditmaal belden zij aan bij het slachtoffer.Een overvaller deed zich voor als verzekeringsexpert, het slachtoffer liet de man binnen. Toen even later weer de bel ging, stormden twee gewapende mannen het huis binnen.De mannen vroegen steeds naar de kluis van het slachtoffer , maar die was een maand eerder dus al meegenomen.De overvallers bleven de man bedreigen: 'Door het tonen van vuurwapens, het vastbinden van het slachtoffer met tiewraps en ducttape, het slachtoffer te slaan en te schoppen', zei de officier van Justitie dinsdag.Uiteindelijk wist het viertal te ontkomen met 3000 euro, een telefoon en een pinpas. Ook wisten ze het slachtoffer zijn pincode af te troggelen. Na de overval is met de gestolen pas 1000 euro gepind.De rechter besliste dat een van de mannen het proces in vrijheid mag afwachten. Er was te weinig bewijs om hem langer vast te houden, volgens de rechtbank. De verdachte was na zijn voorarrest vrijgelaten en later weer opgepakt. Volgens de man was hij daardoor zijn stage en zijn baan kwijtgeraakt.'Het voelt alsof ik al ben afgestraft', zei hij tegen de rechter. Volgens de verdachte had hij juist overal aan meegewerkt en alles verteld wat hij wist. De tweede verdachte blijft wel vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie zal de zaak niet eerder inhoudelijk behandeld worden dan oktober of november.