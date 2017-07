Wielrenner (77) overleden na ongeluk met vuilniswagen

De plaats van het ongeluk, de vrachtwagen in de achtergrond | HFV / Eric van Lieshout

HILLEGOM - Een 77-jarige wielrenner uit Hillegom is om het leven gekomen bij een ongeval, waarbij een vuilniswagen betrokken was. Het ongeluk gebeurde op de Hoofdweg in de Noord-Hollandse plaats Abbenes. Dat zegt de politie.

Het slachtoffer fietste met een groepje wielrenners over de Hoofdweg. Voor hen reed een vuilniswagen en vermoedelijk zijn de eerste fietsers om de vrachtwagen heengereden. Om nog onbekende reden kwam de fietser ten val en werd hij door de vuilniswagen geraakt. Hij was op slag dood.



De andere wielrenners zijn opgevangen bij een wielerclub in Lisse. Slachtofferhulp heeft zich over hen ontfermd.



Derde in 48 uur



Het is al het derde dodelijke ongeval met een wielrenner binnen 48 uur. Zondag en maandag kwamen in het Zeeuwse Hulst twee wielrenners om het leven bij afzonderlijke incidenten.