Overvaller vlucht nadat winkelmedewerker van zich afbijt

DE LIER - Een onbekende man heeft dinsdagmiddag een videotheek overvallen aan de Kijckerweg in De Lier. Het zou gaan om de Filmclub-videotheek.

Volgens de politie is de man er zonder buit vandoor gegaan nadat de medewerker van de winkel 'van zich afbeet'. De verdachte vluchtte op een donkere scooter in de richting van de Hoogweg, aldus een woordvoerder.Het is niet bekend of de man gedreigd heeft met een wapen. Bij de overval raakte niemand gewond.De verdachte is een lichtgetinte man, hij droeg een donkere camouflagejas en had een lichtkleurig petje op zijn hoofd.