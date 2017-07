Geen belasting betalen? Auto inleveren!

De politie neemt de auto in beslag | Foto: Politie Leiden

LEIDEN - De Leidse politie heeft bij een controle van een wanbetaler een auto in beslag genomen. De eigenaar van de auto had al meerdere brieven en aanmaningen in de bus gekregen.





De politie schrijft op Facebook: 'U wilt geen belasting betalen? Dan loopt u het risico dat uw voertuig tijdens een controle in beslag wordt genomen en aan de Belastingdienst wordt overgedragen.'



Het te betalen bedrag was inmiddels opgelopen tot meer dan 100.000 euro. En dus werd de auto meegenomen.