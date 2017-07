Maak dit weekend een spectaculaire selfie op De Pier

DEN HAAG - Een selfie maken op de Scheveningse Pier lijkt in eerste instantie niet zo bijzonder. Toch is de foto die je dit weekend op het bovendek van De Pier kunt maken meer dan een gewone selfie. Van vrijdag tot en met zondag kun je een gratis 'Go Selfie' laten maken, een interactieve panoramafoto.

Go Selfie is een vernieuwend concept waarbij van 250 meter afstand een foto wordt gemaakt die uitzoomt van close-up naar een panoramaview, in dit geval de boulevard van Scheveningen. Het is ontwikkeld door het Belgische bedrijf panora.me.De foto wordt gemaakt met een speciaal toestel en wordt gratis gemaild. Dit toestel hangt komend weekend in de bungytoren. Halverwege het bovendek van De Pier staat een podium waar je de selfie kunt laten maken met de skyline van Den Haag op de achtergrond.De Go Selfie-stand is op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 van 13.00 tot 18.00 uur geopend.