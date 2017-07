Vrouw (70) blijft vast vanwege stalken familie Naomi van As

DEN HAAG - De Haagse rechtbank weigert een 70-jarige vrouw uit Den Haag, die de familie van oud-hockeyster Naomi van As zou hebben gestalkt, uit voorarrest vrij te laten. Kim O. werd begin april vastgezet nadat ze eerder al eens is veroordeeld vanwege stalking van de vader van Naomi, Francis van As.

Begin dit jaar zou ze de vader van Naomi, die tandarts in Den Haag is, ook weer regelmatig gebeld hebben, en sprak ze zijn voicemail in. Ze bezocht ook zijn praktijk en liet daar een pakketje met een kaart achter. Volgens het OM viel zij bovendien de oom van Naomi lastig.Mevrouw O. zit al drie maanden in voorarrest. Dinsdagmiddag moest ze voor de rechtbank verschijnen. Een magere vrouw, met een onderarm in het gips, schuifelde de rechtzaal in. Ze zwoer dat ze de familie Van As niet meer zou storen. 'Ik vind het zo ontzettend naar in de gevangenis', verzuchtte de vrouw.'Het is welletjes geweest met de voorlopige hechtenis', meende haar advocaat. Volgens hem is het in andere Europese landen heel ongebruikelijk dat vrouwen boven de 70 jaar in voorarrest zitten. De rechtbank is echter bang dat de vrouw toch weer de familie Van As gaat lastig vallen , en besloot daarom dat ze voorlopig toch vast blijft.De advocaat van de vrouw kondigde na de zitting aan dat hij de vader van Naomi van As bij de rechtbank onder ede wil laten verhoren. Volgens de advocaat was er ooit sprake van een beginnende relatie tussen de verdachte en de tandarts. De mailtjes en berichten die ze naar hem gestuurd had, waren daarom helemaal niet dreigend van aard. De zaak wordt in september of oktober voortgezet. De vrouw wordt er ook van beschuldigd dat ze buren zou hebben lastig gevallen. Ze vernielde hun voordeur en bekraste hun auto, aldus het OM.