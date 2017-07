Man die rookbom maakte in flat hoeft niet terug naar de cel

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het rookbomexperiment van Alphenaar Yourri P. (33) leidde eind december tot een nachtelijke brand in zijn flat aan de Saffierstraat, minstens drie etages moesten tijdelijk worden ontruimd. Maar tot zijn grote opluchting hoeft hij niet meer terug naar de cel. Hij kreeg dinsdagmiddag 17 maanden cel opgelegd voor brandstichting en drugshandel. Hiervan is een jaar voorwaardelijk.

Daarnaast veroordeelde de rechter hem tot 240 uur werkstraf en behandelmaatregelen. Het onvoorwaardelijk deel van de gevangenisstraf zat hij in voorarrest al uit. De brand op de tiende verdieping van de flat ontstond 18 december nadat de vlam in de pan sloeg waarin Yourri P. kaliumnitraat en suiker verhitte. Hij was bezig een vuurwerkrookbom voor Oud en Nieuw te maken. Zijn flatwoning brandde gedeeltelijk uit en er was ook nog brand-, rook- en roetschade aan negen andere woningen. De totale schade zou een kleine 70.000 euro zijn. Verder werd er ander (niet afgegaan) illegaal vuurwerk in zijn flat aangetroffen, evenals speed en xtc.Er vielen geen doden of gewonden door de brand, maar dat had evengoed wel kunnen gebeuren. Zo wees het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden op de grote flatbrand in Londen. Hierbij kwamen vorige maand vele tientallen mensen om het leven. Het OM eiste 2,5 jaar cel , waarvan tien maanden voorwaardelijk tegen de Alphenaar.Youri P. werd bij het koken van het gevaarlijke papje geholpen door zijn vriend Dennis P . die ook werd veroordeeld voor de brandstichting. De vriend kreeg kreeg 13,5 maand cel opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk, naast 240 uur werkstraf. Ook hij zat het onvoorwaardelijk deel al uit in voorarrest.Hoofdverdachte Youri P. schreef alle ongeveer 200 flatbewoners een brief waarin hij zijn excuses aanbood voor zijn gevaarlijke experiment.