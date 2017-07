Lindelaan dicht door verzakking in de weg

RIJSWIJK - Een deel van de Lindelaan in Rijswijk is dinsdagmiddag afgesloten voor auto's. De gemeente Rijswijk heeft dit gedaan vanwege een verzakking in de weg.





Woensdag wordt de weg hersteld. Het is niet bekend hoe lang deze werkzaamheden duren.



De Lindelaan is ter hoogte van de Willemstraat dicht voor verkeer dat vanaf de Haagweg komt. De andere kant op is de weg wel gewoon open. 'Om te voorkomen dat er een gat in het wegdek ontstaat, wordt dit gedeelte voor autoverkeer per direct afgesloten', aldus de gemeente. De oorzaak van de verzakking is niet bekend.Woensdag wordt de weg hersteld. Het is niet bekend hoe lang deze werkzaamheden duren.