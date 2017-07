De Bakker stunt tegen Haase op The Hague Open

De Bakker is blij met zijn zege. Foto Rob Vlastuin

DEN HAAG - Titelverdediger Robin Haase is in de eerste ronde van het The Hague Open tennistoernooi Scheveningen uitgeschakeld. De Hagenaar verloor van Thiemo de Bakker in twee sets: 7-6 6-4.





Het was de derde onderlinge wedstrijd tussen de twee Nederlanders. De Bakker behaalde zijn tweede zege, mede dankzij een goedlopende service. Hij sloeg onder meer elf aces. De opslag van Haase daarentegen verliep niet zo soepel. De nummer 42 van de wereldranglijst produceerde onder meer vier dubbele fouten en slechts één ace.





Robin Haase was als eerste geplaatst . Westlander Thiemo de Bakker, inmiddels afgezakt naar de 465ste plaats op de wereldranglijst, zorgde met zijn zege voor een daverende verrassing.