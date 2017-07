'Je kunt je handdoek ook wat verderop leggen', verdeelde reacties op rookvrij buiten zwemmen

REGIO - Kun je straks geen sigaret meer opsteken bij het buitenzwembad? Als het aan het Longfonds ligt, worden buitenzwembaden rookvrij. Maar daar kan niet ieder zwembad zich in vinden. 'Wij zien nog geen reden om het te verbieden. Je kunt ook je handdoek een eindje verderop leggen', zegt bestuurder Loek Kenter van het Prins Willem Alexanderbad in Koudekerk aan den Rijn.

Volgens het Longfonds is roken op ligweides bij zwembaden vaak heel normaal. De organisatie vindt dat daar verandering in moet komen. 'Een buitenzwembad met veel spelende kinderen is juist een plek waar rookvrij de norm zou moeten zijn', aldus directeur Michael Rutgers dinsdag.Buitenzwembaden in de regio reageren verdeeld op deze oproep. 'Als je in de buitenlucht zit, waarom zou je dan niet mogen roken?', zegt Sylvia Koot van zwembad De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp. 'Ik snap dat je met kinderen op moet letten, maar je kan ook wat verderop gaan zitten.' De Hazelaar werkt met vrijwilligers. 'Als we deze regel zouden toepassen, zouden we veel vrijwilligers verliezen. We hebben het er al vaker over gehad, roken verbieden is niet echt een optie.'Vooral het handhaven is lastig, menen meerdere zwembaden. 'We hebben een grote ligweide, het is moeilijk om het na te lopen', zegt Kenter. Koot: 'Je voelt je op drukke dagen al een politieagent. Dan zou je ook nog iemand moeten hebben die rondjes loopt om hierop te letten.'Ook bij buitenbad De Vosse in Hillegom lopen ze tegen de handhaving aan. Het zwembad is voor het bannen van de sigaret, maar worstelt met de vraag hoe ze het moeten invoeren. 'We willen volgend jaar plekken aanwijzen waar je wel en niet mag roken', zegt manager Esli Onclin. Een rookverbod gaat dit jaar niet meer lukken, maar 'de kans is heel groot dat we het volgend jaar invoeren'.Hij staat achter de oproep van het Longfonds. 'Roken is niet voor iedereen een probleem, maar wij willen graag bijdragen aan een gezonde samenleving. We zijn een sportorganisatie en willen dat mensen veilig en gezond kunnen bewegen.'Of hij niet bang is voor boze reacties? 'Er zijn best wel wat rokers. Daarom is het zaak om het goed uit te leggen. En het is belangrijk dat je op een gedeelte van de ligweide nog wel mag roken.'