Kalender met onopgeloste moorden uitgedeeld in gevangenis Alphen

Ook de zaak van Hans Schonewille staat op de kalender. Privéfoto

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de gevangenis in Alphen aan den Rijn is dinsdag de cold case-kalender uitgedeeld. Na een succesvolle proef met de kalender in vijf penitentiaire inrichtingen, wordt de kalender de komende weken in alle cellen van Nederlandse gevangeniscomplexen uitgedeeld.





Op de kalender staat iedere week een onopgeloste moord- of vermissingszaak. Ook staat erbij vermeld hoe hoog de beloning voor de gouden tip is. De politie hoopt zo alsnog aanhoudingen te kunnen verrichten in 52 onopgeloste zaken . Inmiddels zijn twee zaken al heropend. De politie vermoedt dat in de gevangenis gedetineerden zitten die meer weten van onopgeloste delicten omdat gevangenen daar met elkaar over praten.Zeven van de 52 oude onopgeloste zaken komen uit onze regio. Zo staat de moord op Leidenaar Hans Schonewille op de kalender. 'De Indiaan' werd in 1999 doodgeschoten en teruggevonden op een parkeerplaats in Aarlanderveen. Ook de dubbele moord in 2006 in Den Haag op Anandkoemar Koebar en Yvette Edoo staat op de kalender.