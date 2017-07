West Wekker: Warme dag in Vierdaagse en Archief Delft verhuist

REGIO - Goedemorgen! Het zijn drukke dagen voor Archief Delft. Ze zitten daar namelijk midden in een verhuizing. En met temperaturen boven de 30 graden wordt het woensdag een zware dag voor wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit en meer lees je in de West Wekker van woensdag 19 juli.

Kun je straks geen sigaret meer opsteken bij het buitenzwembad? Als het aan het Longfonds ligt, worden buitenzwembaden rookvrij. Maar daar kan niet ieder zwembad zich in vinden.Het wordt broeierig warm vandaag en dat zullen ook de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse merken. Een groep van 136 wandelaars uit Zoetermeer loopt ook mee. Omroep West volgt hen op de voet.Het Archief Delft is aan het verhuizen. Het historisch kennis- en documentatiecentrum neemt deze zomer zijn intrek in een nieuw archiefpand aan de Gantel in de Harnaschpolder.Een selfie maken op de Scheveningse Pier lijkt in eerste instantie niet zo bijzonder. Toch is de foto die je dit weekend op het bovendek van de Pier kunt maken meer dan een gewone selfie. Van vrijdag tot en met zondag kun je een gratis 'Go Selfie' laten maken, een interactieve panoramafoto. Het weer: Eerst perioden met zon, maar in de loop van de dag komt er streeds meer bewolking en is er een toenemende kans op (onweers)buien. Het wordt zo'n 30 graden.