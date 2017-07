Overvaller vlucht nadat winkelmedewerker van zich afbijt

Archieffoto (Foto: John van der Tol)

DE LIER - Een man heeft geprobeerd dinsdag een videotheek aan de Kijckerweg in De Lier te overvallen. De man kwam de zaak rond 14.30 uur binnen, maar hij ging er vandoor toen de medewerker van de winkel van zich afbeet.

De man reed weg op een donkerkleurige scooter, in de richting van de Hoogweg. De verdachte is een lichtgetinte man. Hij droeg een donkere camouflagejas en had een lichtkleurig petje op zijn hoofd.



De politie vraagt getuigen zich te melden.



Door: Redactie Correctie melden