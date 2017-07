Uitslaande brand verwoest bovenwoning Delft, man aangehouden: 'Hij had wezenloze blik'

Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. (Foto: Marofer)

DELFT - In een bovenwoning in de Bikolaan in Delft woedde in de nacht van dinsdag op woensdag een uitslaande brand. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.





Zo'n twintig mensen hebben rook ingeademd. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Vier mensen zijn ter controle naar een ziekenhuis gebracht.



Aanhouding



De politie heeft een man aangehouden. 'Hij stond op het trappenhuis 'para' naar de brand te kijken', vertelt een buurtbewoner. Zelf kon hij op tijd aan de vlammen ontsnappen. 'Ik kon vanwege de brand de trap niet af en sprong van één hoog naar beneden.'



Hij is erg geschrokken. 'De vlammen kwamen ontzettend hoog. We moesten gauw weg.'



'Brand beperkt tot ene woning'



Volgens brandweerwoordvoerder Tom Kievit is de woning waar het vuur woedde volledig uitgebrand. 'Maar het vuur is wel beperkt gebleven tot dat ene huis. We hebben een persoon, die door de vlammen bedreigd werd, in veiligheid gebracht.'



Het is nog niet duidelijk wanneer de buurtbewoners weer terug naar hun huis mogen.



'Man gooide iets naar binnen'



Een overbuurman zegt zeker te weten dat de aangehouden man de brand heeft gesticht. 'Ik wilde net naar bed gaan toen ik hem zag stampen op een raam', vertelt hij. 'Ik hoorde glasgerinkel en toen zag ik dat hij iets naar binnen gooide. Daarna ontstond een ontploffing en sloegen de vlammen uit het dak.'



Het verbaasde de overbuurman dat de man vervolgens niet wegging. 'Hij was aan het ijsberen en naar het vuur aan het kijken, met een wezenloze blik in zijn ogen.'

