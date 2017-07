'Mogelijk geschoten' in Molenaarstraat Den Haag

De politie doet onderzoek. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de Molenaarstraat in het Laakkwartier in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag mogelijk geschoten. Dat meldt de politie.

Volgens een getuige zouden bij het raam van een huis kogelgaten te zien zijn. De politie meldt dat de gaten niet van afgelopen nacht zijn, 'ze zijn niet te linken aan het incident dat we onderzoeken', zegt een woordvoerder.



Na onderzoek door de forensische opsporing van de politie is vast komen te staan dat de gaten waarschijnlijk oude sporen zijn, van een eerder incident. Wat er precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht.









