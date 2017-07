'Mogelijk geschoten' in Molenaarstraat Den Haag, politie doet onderzoek

De politie doet onderzoek. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de Molenaarstraat in het Laakkwartier in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag mogelijk geschoten. Dat meldt de politie.

Volgens een getuige zouden bij het raam van een huis kogelgaten te zien zijn.



De politie doet onderzoek.



Meer informatie volgt.



