Fietsen, leren over streekproducten en genieten, Poldershoppen-fietsroute slaat aan

KAAG EN BRAASSEM - Asperges kopen bij een boer in Woubrugge en vervolgens een paar kilometer verderop kijken hoe kaas gemaakt wordt. In én rond Kaag en Braassem is een fietsroute uitgezet waarbij je niet alleen fietst, maar ook tussendoor stopt om meer te weten te komen over de streekproducten in het gebied. Deze zogenoemde 'Poldershoppen fietsroute' wordt nu uitgebreid met een app.

'De Poldershoppenroute verbindt vijf bedrijven, legt Guusta Noordam van Aspergehof Noordam uit. Zij is een van de deelnemende boeren. 'Hoe deelnemers die route fietsen - van bedrijf naar bedrijf of dat ze route in stukjes knippen en ieder weekend een stukje afleggen - dat laten we aan hen over.'Grote vraag is wat er bij haar bedrijf te zien valt, als het aspergeseizoen zoals nu voorbij is. 'Dat weten veel mensen niet', beaamt Noordam. 'Dus is het heel leuk om ook na de aspergetijd te kijken hoe de asperge er dan uitziet. Want hij groeit gewoon door, hoor.'De subsidie van zevenduizend euro die de bedenkers van de fietsroute nu krijgen, wordt gestoken in een app. 'Wij willen met dit geld een app met een soort rondleiding ontwikkelen. Zodat mensen iedere dag op ieder moment een kijkje kunnen nemen via hun smartphone.'Het leukst is het als de boer zelf vertelt hoe zijn bedrijf in elkaar zit. 'Maar dat is niet altijd mogelijk', legt Noordam uit. 'Als het hooi van het land moet, moet de boer op zijn tractor zitten. Op dat moment heeft 'ie even geen tijd. Met de app kunnen we toch laten zien wat er allemaal gebeurt.'