'Geef elkaar de ruimte, dan is er niets aan de hand'

DEN HAAG - Drie dodelijke ongevallen met wielrenners waren er de afgelopen dagen te betreuren. Die groepen wielrenners, die je met dit mooie weer overal ziet rijden, zijn erg kwetsbaar in het verkeer maar worden ook vaak neergezet als aso's vanwege de snelheid waarmee ze over het fietspad razen. Dit zorgt voor veel discussie. 'Maar je moet gewoon goed op elkaar letten.'

'Op het fietspad is het redelijk druk', weet Fred Peters. Hij is lid van toerclub Avanti in Alphen aan den Rijn. 'Er zijn heel veel mensen met scooters, met bakfietsen. Dus je moet altijd erg goed uitkijken.'Afhankelijk van de niveaugroep, halen de wielrenners snelheden tussen de 25 en 28 kilometer per uur. Dat is vergelijkbaar met de snelheid van een elektrische fiets. Vaak hoor je hen onderweg geregeld schreeuwen. 'Dit doen we om twee redenen', legt Peters uit. 'We moeten elkáár als wielrenners informeren en door even te roepen, attendeer je ook de ándere weggebruikers dat er een groep wielrenners aankomt zodat ook zij even opletten.'Belangrijk bij de communicatie zijn de wegkapteins, die voorop rijden. 'We rijden in principe altijd twee aan twee', vertelt Peters.'De kopmannen bepalen de route, de snelheid en geven signalen. Bij stoplichten steken ze hun hand op als we moeten stoppen, als er een tegenligger aankomt roepen ze 'tegen', als we iemand passeren roepen ze: 'let op, rechts' of iets dergelijks. Zij hebben de leiding in het clubje.'Peters weet dat wielrenners vaak worden gezien als aso's. 'Fietsers zijn net mensen', weet hij. 'Maar wij houden met ons groepje wel altijd rekening met anderen. We rijden in een pak van Avanti, zijn duidelijk herkenbaar en rijden altijd 'defensief'. Zien we iemand met een kindje en een driewieler, dan wordt er onmiddellijk in de remmen geknepen en heel voorzichtig gepasseerd.'Maar omdat niet iedereen dit doet, dat het slechte gedrag ook af op fietsgroepen die zich netjes gedragen. 'Als wij klachten krijgen, proberen we uit te leggen dat wij dit als fietsclub heel serieus nemen.'Maar mensen die heel hard fietsen waar dat helemaal niet kan, verpesten het voor de goedwillenden. Steeds meer mensen pleiten daarom snelle fietsen te weren van het fietspad en hen toe te laten op de gewone rijbaan.'Ze hebben het dan ook over snorfietsen en scooters', weet Peters. 'Maar zolang je elkaar de ruimte geeft op het fietspad, is er volgens mij niets aan de hand. Maar je moet uiteraard heel goed op elkaar letten, maar het kan best.'