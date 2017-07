Bazen van Imtech uit Gouda krijgen misschien toch een miljoenenboete

Imtech in Gouda

DEN HAAG - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat voormalig Imtech-bestuurders René van der Bruggen en Boudewijn Gerner alsnog bestraft worden omdat zij koersgevoelige informatie niet tijdig hebben gepubliceerd. De beurswaakhond gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam, die eerder dit jaar een streep zette door boetes die daar eind 2015 voor waren opgelegd.

Van der Bruggen was topman van Imtech en Gerner financieel directeur toen begin 2013 een groot boekhoudschandaal aan het licht kwam. De Duitse tak van het Goudse installatiebedrijf bleek jarenlang te hebben gesjoemeld met de cijfers. Imtech verspeelde daarmee het vertrouwen van banken en beleggers en ging uiteindelijk in de zomer van 2015 failliet.De AFM vindt dat de oud-bestuurders beleggers te laat en onvolledig informeerden en legde boetes op van in totaal 2,35 miljoen euro. De rechter oordeelde evenwel dat de toezichthouder hun schuld onvoldoende heeft aangetoond.