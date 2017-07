Man met schotwond aanleiding onderzoek Molenaarstraat

DEN HAAG - Een man met een schotwond en een melding van een schietpartij, waren de aanleiding voor de politie om een groot onderzoek te starten in de Molenaarstraat in Den Haag woensdagmorgen. De straat was daarom enkele uren afgesloten.

De man van 31 jaar uit Den Haag meldde zich in de nacht met een schotwond in een ziekenhuis. Het is niet duidelijk waar de man de schotwond opgelopen heeft. Ook is niet bekendgemaakt hoe de man er aan toe is en of hij is aangehouden.In de straat werden gaten, mogelijk kogelgaten, aangetroffen in een raamkozijn. Volgens de politie gaat het om beschadigingen van een eerder incident. Wat zich precies in de Molenaarstraat heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen.