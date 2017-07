Waarom heeft niet elke bushalte een bushokje?

Bushalte zonder hokje (Foto: Omroep West)

Dat vroeg Jelyn Stegewans, studente uit Leiden, zich ook af via onze rubriek Rake Vragen . Zij gaat geregeld met de bus, maar kan niet altijd rekenen op het comfort van een bushokje. Welke haltes genieten de luxe van een hokje? Omroep West zocht het uit.Er zijn verschillende busbedrijven die in de provincie Zuid-Holland reizigers vervoeren. In Leiden en omgeving rijden bijvoorbeeld vooral bussen van Arriva, en in Den Haag wordt het openbaar vervoer geregeld door vervoersorganisatie HTM.'Wij noemen bushokjes abri's', vertelt een woordvoerder van de HTM. 'Abri's zijn comfortabele wachthokjes waar reizigers kunnen zitten en informatie kunnen krijgen over de vertrektijden van alle bussen. Afhankelijk van de situatie heeft een halte wel of geen abri.''Soms is er helemaal geen plaats voor een bushalte. Daarnaast wordt er geen abri gebouwd op die plekken waar bijna niemand instapt.'In Leiden wordt dat anders aangepakt. Vervoersorganisatie Arriva laat weten dat hun bushokjes worden aangelegd en onderhouden door de gemeente. 'Ons streven is om bij elke halte een hokje te maken', vertelt een woordvoerder. 'Het aantal in- en uitstappers heeft geen enkele invloed. Al stappen er dagelijks maar vijf personen op: elke halte verdient een bushokje.'Toch lukt dat lang niet altijd. Zo heeft de drukke bushalte aan de Steenstraat bij de Beestenmarkt bijvoorbeeld geen apart hokje. 'Dat komt door het gebrek aan ruimte', vertelt de gemeente. 'We kunnen onmogelijk bushokjes plaatsen op smalle trottoirs, omdat het daar een te grote hinder zou betekenen voor de voetgangers. Het is altijd een afweging.'