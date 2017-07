Brand Bikolaan Delft aangestoken, 'verwarde' bewoner aangehouden

Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. (Foto: Marofer)

DELFT - De brand die woensdagochtend woedde in een huis op de Bikolaan in Delft is aangestoken, dat meldt de politie. De 25-jarige bewoner is aangehouden, hij was volgens de politie verward. Het bovenhuis brandde volledig uit.





Omliggende woningen werden ontruimd. De Bikolaan was vanwege de brand afgesloten. Zo'n twintig mensen hadden rook ingeademd. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Vier mensen zijn ter controle naar een ziekenhuis gebracht, volgens de brandweer.



'Iets naar binnen gegooid'



Een buurman vertelde aan Omroep West dat hij net naar bed wilde gaan, toen hij glasgerinkel hoorde. 'Toen zag ik dat hij iets naar binnen gooide. Daarna ontstond een ontploffing en sloegen de vlammen uit het dak.'



De bewoner stond op het dak van het trappenhuis, aan de voorkant van de brandende flat. Hij probeerde via de gallerij op het dak van het brandende huis te klimmen. De brandweer wist dat te voorkomen.



Aangehouden en naar het ziekenhuis



Nadat de man van het dak was gehaald werd hij naar een ziekenhuis gebracht, omdat de man rook had ingeademd. Daarna is hij naar politiebureau overgebracht.



De brandweer had het vuur rond 6.15 uur onder controle. Doordat omliggende woningen door rook en water schade opliepen, kan een aantal bewoners tijdelijk niet terug naar huis. Woningcorporatie Vidomes helpt deze mensen bij het vinden van vervangende woonruimte.



Door: Sander Knura Correctie melden