Langere openingstijden bakkers tijdens ramadan jaren gedoogd

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren gedoogd dat bakkerijen tijdens de ramadanperiode langer open waren. Ze moesten niet om elf uur ’s avonds dicht, maar mochten tot twaalf uur ’s avonds blijven verkopen.

Dat antwoordt een woordvoerder van de gemeente Den Haag in antwoorden op vragen van Omroep West. Hoe lang de gedoogconstructie bestond, is niet bekend. Wel is het waarschijnlijk dat er een einde aan komt omdat de gemeente een nieuwe Verordening Winkeltijden heeft opgesteld. Daarin wordt geen uitzondering meer gemaakt voor openingstijden tijdens de ramadan.

De PVV is onaangenaam getroffen door de gedoogconstructie. Raadslid Karen Gerbrands wijst erop dat andere zaken boetes krijgen als ze zich niet aan de regels houden. 'Dat is meten met twee maten en dat is gewoon niet oké. En wij zullen hier ook altijd aandacht voor vragen. Maar wij zijn zo ongeveer de enige partij in de gemeenteraad die dit doet en we hebben maar zes zetels. Toch hopen we dat andere partijen ook een keer wakker worden.'



Duidelijkheid



De Partij van de Eenheid in de gemeenteraad is juist wel blij met de duidelijkheid die nu wordt geschapen. Lijsttrekker Arnoud van Doorn is tevreden omdat er nu een 'einde komt aan de schimmigheid'. Volgens hem leidde het gedoogbeleid waar niet open over werd gesproken tot onduidelijkheid bij ondernemers. 'Sommige bakkers durfden hun zaak niet te openen omdat ze bang waren dat ze een boete kregen.'



Hij vindt het niet raar dat een uitzondering wordt gemaakt voor de opening van bakkers tijdens de ramadan. 'In die periode heb je te maken met een andere realiteit. Mensen leven dan anders. Ze eten op andere momenten, doen op andere momenten boodschappen.'



Star



Volgens Van Doorn kan ook op een simpele manier worden voorkomen dat andere winkeliers zich benadeeld voelen. Dit door de regels niet al te streng te hanteren en ook hen dus niet te snel op de bon te gooien. 'Wees niet te star.'



