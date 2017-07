Man gewond bij blikseminslag op bouwplaats

Man gewond bij blikseminslag | Foto:Regio15

DEN HAAG - Een man is woensdagmiddag gewond geraakt toen de bliksem insloeg op een bouwplaats op de Aspasialaan, in de Haagse wijk Leidschenveen, meldt de brandweer. Waarschijnlijk was de man aan het werk toen hij getroffen werd. Hij is met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de brandweer vertelde dat zijn collega's werden opgeroepen voor een melding van elektrocutie. De brandweer was ter plaatste om met een hoogwerker het slachtoffer naar beneden te hijsen.



Op het terrein, naast een dependance van ROC Mondriaan, wordt een appartementencomplex gebouwd.





Zoetermeer



Eerder was het ook al raak in Zoetermeer, daar veroorzaakte blikseminslag een brand op het dak van een woning aan het Marineblauw.



Door: Sander Knura Correctie melden