Scheidsrechter Pieter Vink stopt met pijn in het hart met fluiten

Pieter Vink (Foto: Orange Pictures)

NOORDWIJK - Pieter Vink stopt na 22 jaar als scheidsrechter in het betaald voetbal. Op zaterdag 29 juli neemt de 50-jarige arbiter afscheid in De Kuip bij de oefenwedstrijd Feyenoord - Real Sociedad. 'Toen ik onlangs weer geblesseerd raakte, voelde ik dat het moment gekomen was om te stoppen. Met pijn in het hart, maar het is goed zo', liet Vink woensdag op de website van de KNVB weten.

Volgens Vink groeide in de laatste weken het besef dat het beter is om zijn lange loopbaan op het hoogste niveau te beëindigen. 'Eerst wil je je daar niet bij neerleggen, wil je er tegen knokken. Maar dat is tegen beter weten in. Gaandeweg komt de acceptatie. Het is mooi geweest zo. Ik heb een toptijd gehad en het is nu aan de jongere talenten.'



Vink kijkt met warme gevoelens terug op zijn imposante carrière, met onder meer een rol bij het EK in 2008. Andere internationale hoogtepunten waren onder meer kwartfinales in de Champions League tussen Juventus en Real Madrid en tussen het Arsenal van Robin van Persie en het Liverpool van Dirk Kuijt. Ook de wedstrijd tussen Italië en Engeland op Wembley was voor hem onvergetelijk. 'Ik weet nog dat ik een rondleiding kreeg op Wembley als klein jochie en een paar jaar later sta je daar dan zelf. Voor honderdduizend man hè. Ik krijg nog kippenvel als ik er aan terugdenk.'



Vink wil zich graag blijven inzetten voor het scheidsrechtersvak en voor de vernieuweningen in het voetbal. 'Het is een conservatieve wereld, maar gelukkig komt daar steeds meer verandering in. Denk aan de videoscheids. Ik denk dat dat in de toekomst nog veel verder zal gaan. Het is een trein die is vertrokken en die niet meer zal stoppen.'



Door: Sportredactie Correctie melden