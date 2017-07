Stroomstoring treft honderden huishoudens in Zoetermeer en Berkel en Rodenrijs

REGIO - Inwoners van Zoetermeer en Berkel en Rodenrijs hebben woensdagmiddag te kampen met een stroomstoring. Door de storing zitten 436 huishoudens zonder elektriciteit.

De stroomstoring begon om 14.13 uur. De storing treft huishoudens rondom de Berkelseweg in Zoetermeer en de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs.Lukas van Fessem, woordvoerder van netbeheerder Stedin, geeft aan geen indicatie van een eindtijd van de storing te kunnen geven. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens Van Fessem heeft de storing hoogst waarschijnlijk niets te maken met de blikseminslag in een woning aan de Marineblauw. Monteurs zijn aan het werk om de storing op te lossen.