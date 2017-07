Nederlands korfbalteam favoriet voor goud op Wereldspelen

TOP-spelers Jet Hendriks en Mick Snel aan de bal tegen DOS '46 (foto: Orange Pictures)

REGIO - Het jaar 2017 is geen Olympisch jaar, maar staat wel in het teken van de World Games, ook wel de Wereldspelen genoemd. Het Nederlands korfbalteam, met daarin vier spelers van landskampioen TOP uit Sassenheim, is één van de favorieten voor een gouden plak.

De Wereldspelen worden, net als de Olympische spelen, iedere vier jaar georganiseerd. Op de Wereldspelen worden sporten beoefend die niet tijdens de Olympische spelen aan bod komen. In 2013 pakte Nederland dertien medailles, waarvan twee goud, zes zilver en vijf brons.



Een groep van bijna tachtig atleten, die in vijftien sporten in actie komt, reist af naar Polen waar de Wereldspelen worden gehouden. Deze editie wordt georganiseerd van 18 tot en met 30 juli en vindt plaats in Wroclaw.



Uit onze regio doen ook een kanopoloster uit Den Haag, twee jiu-jitsu deelnemers uit Gouda en een trampolineduo uit Monster mee.