Revolutionair beweegbaar poortje moet einde maken aan zwaar verkeer op landwegen

Auto's ondervinden geen hinder van de BFB (screenshot gemeente Bodegraven/Reeuwijk)

De Reeuwijkse Plassen hebben de primeur. 'Het is absoluut een groot probleem', vertelt Dolf Rodenburg van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hij praat over het zware verkeer in de regio. 'Vooral in het gebied rond de Reeuwijkse Plassen zijn er veel oude landweggetjes die niet geschikt zijn voor zwaar en breed vervoer.'Desondanks worden de wegen veervuldig gebruikt door bijvoorbeeld tractoren. Die moeten daarvoor een ontheffing aanvragen, maar dat gebeurt niet altijd. 'We hebben als test een periode camera's opgehangen in het gebied om te kijken hoeveel zwaar verkeer hier nu echt langskomt. Daaruit bleek dat veel bestuurders het gebied betreden zonder een ontheffing.'Omwonenden klaagden al langer over de overlast. 'De wegen raken ernstig beschadigd bij het passeren, omdat de tractoren moeten uitwijken naar de berm. Daarnaast is het zware verkeer een gevaar voor alle fietsers in het gebied. Ze denderen keihard door. Zoals de situatie nu is, kan het echt niet langer', laat een inwoner van Sluipwijk, een dorp midden in het plassengebied, weten.Een oplossing lijkt nu gevonden te zijn in revolutionaire poortjes, genaamd de Beweegbare Fysieke Breedtebeperking (BFB). Deze stalen, beweegbare obstakels kunnen de toegangswegen naar het plassengebied afsluiten voor zwaar verkeer, zonder dat dit hinder oplevert voor andere bestuurders.Het idee achter de BFB's is simpel: bestuurders van zware, brede voortuigen moeten online een ontheffing aanvragen. Het poortje opent alleen als de barcode van de aangekochte ontheffing wordt gescand. De prijs hiervoor is afhankelijk van het gewicht van het voortuig, en kan oplopen tot 100 euro per ritje.'Het systeem is ingericht om het zware verkeer te ontmoedigen', vertelt ontwerper Hofman. 'Hoe zwaarder je bent, hoe meer je gaat betalen, en daarom hopen we dat bestuurders wel twee keer nadenken. Ze moeten hun voortuig verlichten of omrijden. De techniek achter de stalen poortjes is uniek: nergens in Europa worden op deze manier wegen afgesloten.'De productie van de BFB's is in volle gang, en de gemeente hoopt in november de poortjes in gebruik te nemen. De vier toegangswegen naar Sluipwijk zullen daarmee worden afgesloten voor zwaar verkeer, tenzij zij daarvoor betalen.Het gebied rond de Reeuwijkse Plassen vormt de eerste grote proef, maar Hofman verwacht er veel van: 'Het probleem met zwaar verkeer op landweggetjes is nationaal, en schreeuwt om een oplossing. Hopelijk hebben wij dat nu gevonden.'