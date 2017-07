Larven van een worm zorgen voor jeuk na duik in Dobbeplas

PIJNACKER-NOOTDORP - Trichobilharzia, dat is de naam van de larven die zwemmers jeuk bezorgden bij de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp. Eerder meldde Hoogheemraadschap van Delfland dat het om groenalg zou gaan.

Een tweede onderzoek van zwemwater gaf eindelijk duidelijkheid. De jeuk die mensen na een duik in de plas hebben gekregen wordt veroorzaakt door larven. Geen gewone larven, maar de larven van een specifieke wormsoort die bij eenden voorkomt.Eind mei kregen meerdere mensen jeukklachten na een verkoelende duik in de plas. Blauwalg werd al snel uitgesloten maar na onderzoek zou het volgens het Hoogheemraadschap gaan om groenalg. Een nieuw onderzoek leidde naar de larven. Voorlopig is het dus oppassen geblazen. Een duik nemen is leuk maar dat kan in de Dobbeplas vooralsnog niet zonder jeuk.Of de larven uiteindelijk uit het water zullen verdwijnen is niet duidelijk. Het advies van het Hoogheemraadschap van Delfland blijft niet in de plas te zwemmen. Ook spelen in of bij het riet en de waterplanten wordt afgeraden.