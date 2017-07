Schildersbedrijf Tazelaar in Honselersdijk 130 jaar

Kwasten

HONSELERSDIJK - Schildersbedrijf Tazelaar uit Honselersdijk bestaat officieel 130 jaar, maar eigenlijk al wat langer. Fred Tazelaar is de vijfde generatie die de scepter zwaait. De schildersfamilie heeft de afgelopen 130 jaar heel wat Westlandse herkenningspunten in de lak gezet, zoals de Westlandse Stroomtram Maatschappij en de spoorbrug in Schipluiden.

De vijfde generatie is de veelzijdige Fred Tazelaar; directeur van het schilderbedrijf, autoliefhebber én yogadocent geïnspireerd door het boeddhisme. Nog elke dag wisselt hij van net pak naar schildersoveral en pakt de kwast om met zijn schilders mee te werken. 'Ik vind het heerlijk om te schilderen. Het ziet er eerst niet uit en als je klaar bent is het opgeknapt. Je ziet wat je doet,' zegt Tazelaar.



Pieter Corneliszoon Tazelaar begon rond 1835 als schilder in Zeeland en werd verliefd op een meisje. Maar omdat hij vóór het huwelijk met haar het bed deelde, moesten ze de gelovige provincie verlaten en vestigden zich in Den Haag. Met het uitbreiden van de klantenkring, kon Pieter in 1887 het Loosduinse bedrijf Van Noort overnemen. En dat is het officiele begin van schildersbedrijf F.A. Tazelaar.



Fred Tazelaar zal, zoals het er nu naar uitziet, niet opgevolgd worden door zijn kinderen. 'Zij hebben hun eigen carriere in de paardensport en in de verzorging. In het begin vond ik dat wel jammer, maar het is er niet leuker op geworden om een schilderbedrijf te runnen. Als je nu nog een schildersbedrijf moet opzetten kan je maar een schamel loontje verdienen, door de concurrentie uit het buitenland en van Werkspot.'

Fred Is nog lang niet van plan om zelf te stoppen. 'Zolang ik kan lopen, blijf ik schilderen. Dat is nog wel zo'n 30 jaar,' lacht Tazelaar.