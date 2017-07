VVD ontevreden over plannen om atrium Haags stadhuis opnieuw in te richten

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat het atrium van het stadhuis de komende jaren opnieuw inrichten. Maar de manier waarop dat gebeurt, is de VVD in de gemeenteraad in het verkeerde keelgat geschoten. Mensen die willen meedenken over de toekomst van de huiskamer van de stad, kunnen daarvoor een bon van 25 euro krijgen. Onnodig, vinden de liberalen.

De plannen voor het opnieuw inrichten van het atrium werden bekend via een mail, waarin bewoners wordt gevraagd om deel te nemen aan een bijeenkomst op maandag 21 augustus. De gemeente wil dan in gesprek gaan met bewoners over hun wensen. Hagenaars wordt dan om ideeën gevraagd en reageren op enkele schetsen van een nieuw atrium. 'Als dank ontvangt u een tegoedbon van 25 euro', staat in de mail.



VVD-fractieleider Frans de Graaf voelt weinig voor deze opzet. Hij vindt dit een 'dure manier van werken'. Beter is het volgens hem om ambtenaren ('die het in deze periode toch niet zo druk hebben') gewoon aan mensen die in de hal zitten te wachten op bijvoorbeeld een rijbewijs of een paspoort te vragen wat hun ideeën zijn. Zo wordt in ieder geval het geld bespaard.



Niet-representatief



Maar hij heeft nog een ander bezwaar. 'Als je mensen vraagt voor geld mee te werken aan een onderzoek, krijg je toch bepaalde types die daaraan meewerken', stelt hij. 'Dat levert mogelijk een niet-representatief beeld op.'



De VVD heeft vragen gesteld aan wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) over deze 'luie manier van werken'. De Graaf wil onder meer weten hoeveel geld er is gereserveerd voor de tegoedbonnen en of deze gemeente vaker op deze manier werkt.



