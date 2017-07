Lage Zijde in Alphen aan den Rijn komt tot leven met horeca

Maggie Blue (Foto: Omroep West)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Lage Zijde in Alphen aan den Rijn krijgt steeds meer vorm. Het gebied rond het bekende en monumentale Nutsgebouw, aan de oostkant van de Oude Rijn, is de afgelopen jaren grondig opgeknapt. Gemeente en ondernemers zijn blij met de metamorfose.

Komende maandag opent de Alphense Francis Vermeer de eerste horecazaak in het Nutsgebouw. Volgens haar was de grondige renovatie van de Lage Zijde hard nodig. 'Ik vond het hier ook een spookstad', zegt ze. 'En nu met de nieuwe ontwikkelingen, de huizen die er staan en het opgeknapte Nutsgebouw denk ik dat ik heel mooi is geworden'.



Ze kijkt uit naar de start van Maggie Blue, haar eigen grand café. 'Dit is wel een beetje mijn kindje. En in dit prachtige gebouw is voor ons een beetje de kers op de taart'. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om de verbouwing en de menukaart deze week af te krijgen.



Nieuwe bestemming





In het Nutsgebouw zaten vroeger onder meer een bank, een bibliotheek en een gymnastiekvereniging. Vanaf nu kunnen Alphenaren er genieten van horeca. Naast Maggie Blue vestigen ook Woodstone Pizza and Wine en bakkerij Van Maanen zich in het compleet gerenoveerde pand.



Tussen het gebouw en de Aarkade is een haventje aangelegd, waar bootjes kunnen worden aangemeerd. Mensen kunnen dan rechtstreeks aanschuiven op een van de terrassen. 'Volgens mij kan het niet beter', zegt Vermeer enthousiast.



Trots





Wethouder Gerard van As heeft de Lage Zijde in zijn portefeuille zitten. Hij is trots op alle huizen en horecazaken die de afgelopen jaren zijn gebouwd. 'We hebben nu een van de mooiste binnensteden van het Groene Hart', vertelt Van As. 'Ik ben hartstikke trots. Super gewoon!'



De komende maanden wordt er nog wel verder gewerkt op de Lage Zijde. Rond het Thorbeckeplein komen nog 47 nieuwe appartementen en 19 eengezinswoningen. Als alles meezit worden deze huizen eind dit jaar opgeleverd.