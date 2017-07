Storing bij KPN in Zoetermeer

ZOETERMEER - Enkele honderden klanten van KPN in Zoetermeer kunnen woensdag geen tv kijken, bellen of internetten. De storing wordt veroorzaakt door een kabelbreuk.

De storing begon omstreeks het middaguur. KPN verwacht de storing in de loop van de avond te hebben opgelost. De aannemer is inmiddels ter plaatse. Over een eventuele compensatie voor de gedupeerden wilde de woordvoerder van KPN niets kwijt.