Wie helpt Inge de grachten in Leiden schoonhouden? | Foto: Omroep West

LEIDEN - Inge Dutour Geerling uit Leiden heeft een noodoproep gedaan via Facebook. Sinds een aantal weken is ze begonnen met het schoonhouden van de grachten. Met een schepnet loopt ze door de Havenwijk. En daar kan ze best wat hulp bij gebruiken van andere buurtbewoners.

Op het eerste gezicht valt het niet meteen op, maar als je goed kijkt dan vind je toch van alles drijven in de grachten. Sigarettenpeuken, plastic flesjes, verpakkingen, boodschappentasjes, bierblikjes, je kan het zo gek niet bedenken.



Dutour Geerling stoorde er zich aan en vist nu wekelijks met haar schepnet de rommel uit de grachten. Elke week levert dat toch al een gauw een vuilniszak vol troep op. De buren zijn dan ook blij met de actie.



Plastic Soup Surfer



Op deze manier draagt de Leidse ook een steentje bij aan het werk van haar stadgenoot Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer: 'Ik dacht bij mijzelf: ieder flesje dat ik er uit haal, komt in ieder geval niet meer in de zee terecht.'



Mensen die mee willen helpen met het schoonhouden van de Leidse grachten zijn van harte welkom. Maar Dutour Geerling zou natuurlijk ook al geholpen zijn als iedereen voortaan gewoon geen rommel op straat of in de grachten meer achterlaat.