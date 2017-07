Man rijdt in op agent tijdens aanhouding medeverdachte

Auto ramt lantaarnpaal in 's-Gravenzande (Foto: District 8)

'S-GRAVENZANDE - Een agent is met de schrik vrijgekomen toen een verdachte op hem inreed op de Prinses Beatrixstraat in 's-Gravenzande. De agent kon net op tijd wegspringen. De politieman heeft aangifte van poging doodslag gedaan.

Agenten wilden woensdagavond een auto controleren, omdat ze vermoedden dat er drugs in lag. De bestuurder en de bijrijder verzetten zich hevig. De twee mannen werden ter plekke aangehouden met behulp van pepperspray. Terwijl de agenten de aanhouding verrichtten, zag de bijrijder kans achter het stuur te kruipen en probeerde er met de auto vandoor te gaan.



De vluchtpoging eindigde tientallen meters verder in een voortuin op de Prinses Beatrixstraat, nadat de man een lantaarnpaal had geraakt. Een agent die op de stoep stond, kon net op tijd wegspringen. De 23-jarige man uit Naaldwijk en de 29-jarige Hagenaar zijn opgepakt en meegenomen.



In de auto lag een kleine hoeveelheid drugs. De twee verdachten zitten nog vast.