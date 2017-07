Man rijdt in op agenten tijdens aanhouding medeverdachte

Auto ramt lantaarnpaal in 's-Gravenzande (Foto: District 8)

'S-GRAVENZANDE - Twee agenten zijn met de schrik vrijgekomen toen een verdachte op hen in probeerde te rijden, terwijl zijn medeverdachte door de agenten werd aangehouden. Het voorval vond plaats in de Prinses Beatrixstraat in 's-Gravenzande.

Agenten hadden in die straat een automobilist een stopteken gegeven en staande gehouden. De agenten wilden de auto controleren, maar de bestuurder verzette zich hevig. De bestuurder werd ter plekke aangehouden met behulp van pepperspray. Terwijl de agenten de aanhouding verrichtten, zag de bijrijder kans achter het stuur te kruipen en probeerde er met de auto vandoor te gaan. Hierbij werd opzettelijk ingereden op de agenten.



De vluchtpoging eindigde tientallen meters verder in een voortuin, nadat de man een lantaarnpaal had geraakt. Ook de nieuwe bestuurder van de auto verzette zich toen de agenten hem probeerden aan te houden, dus werd ook hij met pepperspray bespoten. Waarom de bijrijder op de vlucht sloeg is niet duidelijk.