West Wekker: politiehond pakt inbreker, Katwijk krijgt nog een speelparadijs, jeuk in Dobbeplas

DEN HAAG - Goedemorgen! Een politiehond heeft een verdachte opgepakt in Den Haag. Katwijk krijgt een speelparadijs en larven zorgen voor jeuk in Dobbeplas. Met dit en ander nieuws kun je de dag beginnen.

De politie houdt twee verdachten aan na een inbraak in Den Haag. Een verdachte vlucht en wordt gebeten door een politiehond.Katwijk krijgt toch een kinderpeelparadijs. De concurrent van de nieuwe attractie had bezwaar aangetekend, maar de Raad van State heeft dit verworpen.Als je in de Dobbeplas in Nootdorp gaat zwemmen kan je jeuk krijgen. Er zwemmen larven rond die een allergische reactie veroorzaken.Twee agenten zijn met de schrik vrijgekomen toen een verdachte op hen in probeerde te rijden.: Met een zuidwestelijke stroming wordt vrij warme en onstabiele lucht aangevoerd. Hierin komen enkele buien voor, mogelijk met onweer, maar er komt ook af en toe zon. De Z-ZW wind is eerst zwak tot matig, maar wordt matig tot vrij krachtig, langs de kust krachtig, windkracht 6. Verder wordt het zo'n 23°.