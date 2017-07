Politiehond helpt bij aanhouding inbreker Den Haag

Foto Marofer

DEN HAAG - Een inbreker is in de nacht van woensdag op donderdag in Den Haag gebeten door een politiehond toen hij op de vlucht sloeg voor politieagenten.

Bij de politie kwam een melding binnen van de inbraak in een woning aan de Goudplevierlaan in Den Haag. Een verdachte ging er vandoor toen hij de politie zag, meldt persbureau Marofer. Hij werd gebeten door de politiehond, die was ingezet. De andere verdachte is later aangehouden in de buurt van de Goudplevierlaan. Beide verdachten zijn overgebracht naar het bureau voor verhoor.