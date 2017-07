Rechter vernietigt faillissement Does Travel Rijswijk

Archieffoto (ANP)

RIJSWIJK - De rechter heeft het faillissement van Does Travel Service in Rijswijk vernietigd. De eigenaar van het bedrijf was tegen het faillissement in beroep gegaan en dat is op 6 juli toegekend.









Eerder had eigenaar Frank Does al op de website van Travmagazine.nl laten weten dat het faillissement op een misverstand berust. Er zou sprake zijn van achterstand in de pensioenbetalingen, maar dat probleem is door de eigenaar opgelost. Het reisbureau specialiseert zich in reizen naar het Caribisch gebied. Het bedrijf zit aan de Karel Doormanlaan in Rijswijk.